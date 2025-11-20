【モデルプレス＝2025/11/20】「ミス慶應コンテスト2025」エントリーNo.5山田千愛（やまだ・ちえ）さんのインタビュー。【写真】今年度の「ミス慶應」も美女揃い ファイナリスト集結 ◆山田千愛（やまだ・ちえ）さんプロフィール 学部／学年：総合政策学部／4年出身地：神奈川県誕生日：4月10日趣味：メイクをすること、音楽を聴くこと特技：ダンス好きな食べ物：炒飯好きな言葉（座右の銘）：自分の人生は自分で決める最近ハマっ