ドバイ運河沿いの絶好のロケーションに位置し、225室の客室とスイート、スパ、8軒のレストランを備えるザ・ラナでは、ホテルオリジナルで優雅に時を過ごすヨットエクスペリエンスを新たに開始した。今回導入されたヨットは、ホテルのシグネチャースタイルを反映したインテリアを持つSunseeker Predator 57。全長18メートルのボディを保持し、ゆったりと過ごすことができる仕様となっている。【画像】ドバイのラグジュアリーホテル