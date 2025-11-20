韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）が2025年11月19日、今オフ大リーグに挑戦する韓国出身ソン・ソンムン内野手（29）の特集記事を組み、大リーグでの活躍に大きな期待を寄せた。今季は打率.315、26本塁打、90打点、25盗塁を記録 ソンは韓国プロ野球（KBO）リーグのキウム・ヒーローズに所属する選手で、今シーズン、ロサンゼルス・ドジャースでプレーしたキム・ヘソン内野手（26）の元同僚。球団公式サイトによると、身長