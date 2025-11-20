JR西日本 JR西日本は20日、伯備線の方谷駅（高梁市中井町西方）～井倉駅（新見市井倉）の信号が赤のまま変わらない事象を確認しました。 現地で社員が調査を行うため、備中高梁駅～新見駅で運転を見合わせています（午後4時半現在）。