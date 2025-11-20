◇男子ゴルフツアーダンロップフェニックス第1日（2025年11月20日宮崎県フェニックスCC＝7117ヤード、パー70）第1ラウンドが行われ、ツアー未勝利でプロ4年目の前田光史朗（25＝ACN）が7バーディー、1ボギーの6アンダー64で単独首位発進した。ツアー3勝の大槻智春（35＝真清創設）とツアー1勝の下家秀琉（23＝ELECOM）が4アンダー66で2打差の2位に並んだ。賞金ランク2位の生源寺龍憲（27＝フリー）は3アンダー67で4