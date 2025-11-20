モダン・フレンチスタイルを提案するA.P.C.と、45年以上にわたり快適な背負い心地と機能性を追求してきたGREGORYが、初となる特別なカプセルコレクションを発売します。ブラックナイロンのシックさに、GREGORYの機能美とA.P.C.のミニマルなデニムディティールが融合し、“アーバンハイキング”という新しい美学を表現。バックパック2型とサッチェル1型が揃い、都会での毎日をスタイリッシュに彩ります♡ A.P.C.