明治安田生命が11月22日の「いい夫婦の日」を前に「理想の有名人夫婦」調査を実施。大谷翔平選手と真美子さんが2位に選ばれました。昨年は1位に輝いた大谷選手と真美子さん。調査は10月8日〜20日の期間に全国の20〜79歳の既婚男女1620人を対象に行われ、大谷選手と真美子さんはDAIGOさんと北川景子さんに次ぐ2位タイに選ばれました。明治安田生命によると、回答者からは「笑顔で夫を支えているから」「爽やかで、お互いを大切にし