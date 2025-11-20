香港故宮文化博物館とエジプト考古最高評議会が共同開催する特別展「古代エジプト文明展――エジプト博物館の至宝」のメディア向け先行内覧会が18日、香港故宮文化博物館で開催された。中国新聞網が伝えた。特別展ではエジプトの主な七つの博物館の文化財250点やサッカラ遺跡から提供された貴重な文化財と考古学的発見が展示される。一般公開は2025年11月20日から2026年8月31日となっている。（提供/人民網日本語版・編集/KN）