中国商務部は10月の消費市場は安定した成長傾向を保ち、消費の潜在力は拡大し続けたと発表しました。消費財の売上高は安定して成長しました。10月の小売額は前年同期比で2．8％増加し、うち買い替え需要に関連する商品の販売が比較的速い伸びを維持しました。特に、経済統計作成の対象となる年商2000万元（約4億4000万円）以上の「規模以上企業」では、通信器材の売上高が同23．2％で、事務用品では13．5％増、家具は9．6％増でし