DeNAは20日、球団オリジナル醸造ビール『BAYSTARS LAGER(ベイスターズ・ラガー)』が「インターナショナル・ビアカップ2025」Keg部門のHoppy Lagerスタイルで金賞を受賞、さらに球団として初めて、カテゴリーチャンピオンに輝いたと発表した。カテゴリーチャンピオンとはビアスタイルの近いものを全12カテゴリーに分類し、それぞれに属する金賞受賞のビールの中で最も優秀なものに贈られる賞のことで、『BAYSTARS LAGER』は全50