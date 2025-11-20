LINEヤフーは、フリマアプリ「Yahoo!フリマ」において、アイテムの写真をアップロードするだけでAIが推定相場価格と平均売り切れ時間を自動表示する「らくらくAI査定」機能の提供を開始した。○写真を選ぶだけ、AIが相場と売れる目安を提示アプリ内下部の「出品」＞「らくらくAI査定」から利用可能。カメラ撮影またはスマホ内の写真をアップロードすると、AIが相場価格を提示。続けて出品情報を自動提案し、そのまま出品まで完結で