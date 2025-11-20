高知競輪場のF1「KEIRINフェスティバル」は2日目を終えた。篠田幸希（26＝群馬）は準決8Rで後位が競りの中、青柳に叩かれ、バックでは内をすくわれて絶体絶命の大ピンチ。そこから無理やり仕掛けると、香川のけん制に耐え、2着同着に持ち込み、優出をもぎ取った。「脚を使っている中で、最後はハンドル投げまで持ち込めた」と手応えを得た様子。今回はセッティングを見直して臨んだという。「しっかり脚を使えたし、初日よ