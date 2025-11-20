安倍晋三元首相銃撃事件の裁判員裁判第10回公判が20日、奈良地裁で開かれ、被告人質問が始まった。殺人罪などに問われた山上徹也被告（45）は「このような結果になってしまって、大変ご迷惑をおかけしております」と述べた。10月の初公判以来、法廷での発言は初めて。被告は、弁護人から母親はどういう人か問われ「基本的には悪い人間ではないと思っている。統一教会（現・世界平和統一家庭連合）に関することでは理解し難い面