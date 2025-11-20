いすゞ自動車は２０日、ファミリーマートと共同で、商品を配送するＥＶ（電気自動車）トラックの電池を自動交換する実証実験を始めた。充電に時間がかかるＥＶの短所を補い、効率的な配送を維持しながら脱炭素化を進める狙いがある。いすゞが横浜市内に専用ステーション１か所を設置し、同市内のファミマ約８０店舗に商品を運ぶ小型ＥＶトラック「エルフ」の電池を交換する。エルフは車体下の両側面に計４個の電池を搭載してお