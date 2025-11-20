福岡県八女市で小型航空機が墜落した事故で、運輸安全委員会の航空事故調査官は20日、現地調査の結果、機体残骸は50メートル四方の狭い範囲に広がり、空中での分離ではなく、地面との衝突による散乱とみられると明らかにした。