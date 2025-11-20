中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけたことについて、茂木外相は国会で「日本国内の治安は悪化していない」と疑念を示しました。茂木外相：日本国内の治安、決して悪くなってない。この1カ月で日本の治安がそんなに悪くなったか。夜、誰でも一人でも安心して外出できる国は少ないと思う。茂木外相は、18日に北京で行われた日中の局長級協議で中国側に反論したと強調しました。茂木外相：向こうの局長がポケットに手を突っ込んで