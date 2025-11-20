ゲフィオン（牝２歳、栗東・辻野泰之厩舎、父エピファネイア）が１１月２３日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル）でデビュー勝ちを狙う。祖母は名牝エアグルーヴで母グルヴェイグ、半姉のアンドヴァラナウトは重賞ウィナー。近親にもドゥラメンテ、アドマイヤグルーヴのＧ１馬など活躍馬がズラリと並ぶ良血だ。「いいキャンターをするので、芝でいいだろうなと思います」と辻野調教師は手応えをにじませた。父母ともに