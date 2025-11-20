11月20日午後、熊本菊池市の建物から火が出て、その後近くの山林に燃え移りました。 熊本県の防災ヘリも出動し、消火活動が続いています。 消防と警察によりますと、11月20日午後2時半ごろ、菊池市原で通行人から「建物が燃えている」と119番通報がありました。 消防が駆け付け火を消し止めようとしましたが、建物の近くにあった山林に燃え移ったため、午後3時過ぎに県に防災ヘリの出動をを要請しました。 現場は山間部にあり