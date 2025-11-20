カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は２０日、安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告の裁判員裁判第１０回公判について報じた。この日は被告人尋問が行われる。宗教学者による尋問も行われており、山上被告については「いつもと変わらない落ち着いた印象を感じた」とリポート。注目ポイントに過酷な生い立ちからなぜ事件につながったのか、被告本人が安倍元首相を狙ったの