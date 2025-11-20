この先1か月は、太平洋側では平年より晴れる日が多く、東日本や西日本では降水量は少ない見込みです。空気が乾燥しやすいため、火の取り扱いや感染症に注意。日本海側の雪も少なくなりそうです。平均気温は1週目(11月22日〜11月28日)と3〜4週目(12月6日から12月19日)は北日本や東日本で平年並みか高いですが、2週目(11月29日〜12月5日)は全国的に平年並みでしょう。寒暖差に注意。日本海側は雪少なく太平洋側は晴れる日多い空