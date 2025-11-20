ラオス滞在中の愛子さまは20日、北部の町を日帰りで訪問されています。ラオス北部の古都ルアンパバーンで、愛子さまはこのあと小児病院を訪問されます。愛子さまは20日朝、ルアンパバーンに到着すると、滞在中2度目となる民族衣装の装いで、街のシンボル、シェントーン寺院を視察されました。「大変立派な仏像で、心が洗われるような気持ちです」この寺院はかつて天皇陛下も訪れていて、愛子さまは金色の本尊などを説明を受けなが