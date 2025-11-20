日本ハムの細野晴希投手が２０日、エスコン内で４００万円増の１７００万円（金額は推定）で契約を更改した。今季は６試合の登板でプロ初勝利を含む３勝１敗、防御率１・５１。「今季１軍で投げた試合ではしっかり試合をつくってくれたので、来年は１年間期待しているということを言われました」と球団とのやり取りを明かした。来季に向けては「まずは１年間投げ切るっていうところを第一に考えて、その後にいろいろついてく