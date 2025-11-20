テレビ東京は20日、大みそかに「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）」（12月31日午後9時55分）を放送すると発表した。大みそかの「孤独のグルメ」は9年連続。5年ぶりに、一部を生放送で届けることも決定しているという。この日、同局で行われた定例会見で中川尚嗣コンテンツ戦略局長は「テレビの特性として生放送というのはいろんな意味でわくわくするもの」とし、「前の番組、後ろの番組と連動する事も考えている」とした