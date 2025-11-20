サッカーJ3終盤戦で3位につけ、昇格争いを演じている鹿児島ユナイテッドFCは、20日相馬直樹監督の今季限りでの退任を発表しました。 相馬直樹監督は、選手として鹿島アントラーズや日本代表でも活躍した後、指導者に転じ、今シーズンからユナイテッドの監督に就任。チーム編成の責任者であるゼネラルマネージャーも兼任していました。リーグトップの得点力を武器に、今シーズン