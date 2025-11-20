JAXA＝宇宙航空研究開発機構で衛星の開発を行うプロジェクトマネージャが、母校の鶴丸高校で宇宙の仕事や魅力について講演しました、 （有川さん）「跳ね返って来た微弱な電波を受けて、地表の凸凹を測ることができる」 鹿児島市の鶴丸高校を訪れたのは、卒業生で、現在、JAXAで地球観測衛星「だいち4号」のプロジェクトマネージャを務める有川善久さんです。 「だいち4号」は、去年、H3ロケットで種子島宇宙センタ