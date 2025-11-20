ボートレース多摩川のG3「第11回ホットマンカップ」の2日目が、20日に行われた。当地初出走の松田淳平（23＝三重）が、1Rを2コース差し、6Rをインから逃げて連勝。初日6着から一気に巻き返し「連勝できて良かったです」と頬を緩めた。「回ってからのつながりは良くて押し感もある。中堅はある」と足の感触も上向き。来年1月から自身初のA2級に昇格。スーパールーキー石本裕武がけん引する131期で、ジワジワと存在感を増してき