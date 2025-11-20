米株価指数先物時間外取引堅調 東京時間16:11現在 ダウ平均先物DEC 25月限46494.00（+286.00+0.62%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6748.75（+87.25+1.31%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25176.75（+455.00+1.84%）