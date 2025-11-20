ＮＹ原油時間外取引 東京時間16:16現在 ＮＹ原油先物DEC 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝59.60（+0.16+0.27%） 昨日はロンドン市場での60ドル台後半から58.77ドルを付けたNY原油は少し戻して59ドル後半でNYを引けると時間外は59ドル台後半推移。