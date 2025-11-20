ＮＹ金時間外取引やや軟調 東京時間16:18現在 ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4072.10（-10.70-0.26%） ドル高もあってNY金先時間外はやや軟調地合いが続いている