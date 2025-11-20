ユーロドル落ち着いた動き、対円ではユーロ高＝ロンドン為替 ユーロドルは1.1517前後での推移、昼過ぎに1.1510を付けた後は1.1520をはさんでもみ合いと落ち着いた動き。円売りが進む中ユーロ円はしっかりで一時181.73円を付けている。 EURJPY181.56