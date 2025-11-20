メインシナリオ・・・13日の高値1.3216ドルから軟化しており、短期の上昇トレンドが崩れている。4・5日の安値1.3010ドルから13日の高値1.3216ドルまでの上げに対する61.8％押しを達成しており、4・5日の安値1.3010ドルを下抜き、1.3000ドルの節目も割り込めば、1月13日の安値1.2100ドルから7月1日の高値1.3789ドルまでの上げに対する半値押しの1.2945ドルを試す可能性がある。さらに下がるようなら、61.8％押しの1.2745ドルや4月7