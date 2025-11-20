巨人からドラフト１位指名を受けた竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が２０日、埼玉県川越市内のホテルで入団交渉に臨み契約金１億円プラス出来高５０００万円、年俸１６００万円で仮契約した。背番号「２１」に決定した。巨人・水野雄仁編成本部長は「１年目から開幕ローテに入って、いけるところまでいってほしい」と期待した。即戦力として期待されているサウスポー。最速１５２キロに加えて制球力もある安定感は抜群。竹