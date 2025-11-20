ＮＨＫが受信契約を結びながら長期にわたる不払い（未収）を続ける世帯や事業所に対して、支払い督促に民事手続きを強化する方針を示したことに、ＮＨＫ大阪局の平匠子局長が２０日、大阪市内で行われた定例会見で言及。「これからも公共放送、受信料制度について丁寧にご説明するとともに、公平負担の徹底に努めて参りたい」と語った。同局では本部に設置された「受信料特別対策センター」の業務を兼務する社員をおき、西日本