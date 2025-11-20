メインシナリオ…上値を追う流れが継続している。21日線に支持されて、上昇基調が継続するとみられる。その場合は、10月30日の高値88.83が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、7月28日の高値89.07、1月24日の高値89.28、1月7日の高値89.71、90円の節目などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、21日線の87.63、一目均衡表の雲の上限の87.11、11月7日の安値85.89などがターゲットとなりそうだ