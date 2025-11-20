地方競馬全国協会は２０日、２５年度第２回新規調教師・騎手免許合格者を発表した。今回の合格者は調教師８人、騎手４人。南関東からは２０００勝を超える勝利数を挙げた今野忠成騎手（川崎）、山崎誠士騎手（川崎）が、船橋では渡辺貴厩舎の飯沼章調教師補佐（千葉）が調教師試験に合格した。また、女性最多勝利騎手の宮下瞳騎手（愛知）も調教師試験に合格した。▽調教師藤野俊一（６５）＝ばんえい（現・騎手）。藤本匠（