2026年1月7日、六本木ミュージアム(東京都)で「30周年記念 大たまごっち展」が開催されます。本展限定の特別なたまごっちも発売されるんです!「30周年記念 大たまごっち展」「30周年記念 大たまごっち展」は、たまごっちの30年を振り返るだけでなく、まるでたまごっちの中に入り込んだかのような体験を通して、ヘンテコで愛らしい生き物「たまごっち」の魅力を深掘りすることのできる展覧会。2026年1⽉7⽇〜2⽉2