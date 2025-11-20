お笑いコンビ・アルコ&ピースの酒井健太（42）の妻でフリーアナウンサーの矢端名結（32）が19日、自身のインスタグラムを更新。“折り紙”で作成したクリスマスツリーのオーナメントを披露した。【写真】アルピー酒井の妻・矢端名結が披露、“折り紙”で作成したオーナメント飾るクリスマスツリー※2枚目矢端は「折り紙でクリスマスツリーのオーナメント作ってみた」と、折鶴で飾られたクリスマスツリーの写真を投稿。「