今日20日、大阪管区気象台は1か月予報を発表しました。それによると、近畿地方では、この先1か月の気温は平年並みでしょう。移動性高気圧に覆われやすいため、降水量は少なく、日照時間は多くなる見通しです。雨が少なく、空気の乾く日が多くなりそうです。火の取り扱いや体調管理などにお気をつけください。11月22日〜28日空気の乾く日が多い火の取り扱いなどに注意1週目(11月22日〜28日)は近畿日本海側では、移動性高気圧に