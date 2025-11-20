リスクモンスターチャイナ（利墨(上海)商務信息咨詢有限公司）が、中国における日系自動車製造業の市場動向に関する最新の調査結果を発表しました。急速に進むEV（電気自動車）シフトと中国系メーカーの台頭を背景に、日系企業の現地法人数が減少し、拠点再編や電動化対応へのシフトが鮮明になっている実態が明らかになりました。 リスクモンスターチャイナ調査「第2回中国における日系自動車製造業の市場動向」