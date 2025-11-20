日晴金属株式会社が運営する「ユニークライフ」公式オンラインショップにて、窓枠に取り付けられる画期的なキャットタワー「ねこゴロン」の期間限定セールが開催されます。人気の本体とクリアボウルのセットが30%OFFになるほか、先着順の追加割引クーポンも配布されるなど、愛猫家にとって見逃せないチャンスです。 ユニークライフ「ねこゴロン」期間限定セール 開催期間：2025年11月20日（木）〜11月27日（木）開