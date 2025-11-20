◇東京2025デフリンピック(15日〜26日、東京)デフリンピック・陸上男子ハンマー投げ決勝が20日に行われ、筑波大の遠山莉生(りき)選手が60メートル19の自己ベストをマークし、金メダルを獲得しました。遠山選手は1投目から56メートル86の好記録をマーク。投てき直後には両手をたたき納得のアクションを見せます。その後、2投目で58メートル74と記録を伸ばし、3投目には出場選手唯一の60メートル超え。自己ベストとなる会心の投てき