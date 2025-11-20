TBSは20日、「最強スポーツ男子頂上決戦2025冬」（12月21日午後6時から放送）の収録中に俳優の佐野岳（33）が負傷したと報告した。同局は「11月18日（火）13時30分頃、東京都内の施設『有明アリーナ』において、番組の企画『モンスターボックス』（巨大跳び箱競技）17段（2メートル46センチ）の跳躍成功後、佐野さんは空中でバランスを崩し、着地時に右足をひねりました。着地直後に佐野さんが痛みを訴えたため、帯同した救急