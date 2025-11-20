けさ、山形県寒河江市白岩で親子とみられるクマ２頭が見つかり、緊急銃猟により駆除されました。 【写真を見る】子グマが箱ワナにかかる、周辺には親グマも...緊急銃猟により親子とみられるクマ2頭を駆除付近の柿の実は食べられ、木の下にはクマのフン（山形・寒河江市） 現場近くにある柿の木の下ではクマのフンが見つかったほか、柿の実が食べられる被害が確認されていました。 市によりますと、きょう午前６時５０分ごろ、