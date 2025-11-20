日経平均株価 始値49129.29 高値50574.82 安値49113.39 大引け49823.94(前日比 +1286.24 、 +2.65％ ) 売買高24億2250万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆7573億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は急反発、好決算のエヌビディア時間外で上昇を受け ２．半導体関連株にショートカバ&#125