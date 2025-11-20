北海道新幹線の札幌延伸区間で使うレールの溶接作業＝20日午前、北海道北斗市鉄道建設・運輸施設整備支援機構は20日、北海道北斗市の軌道基地で、北海道新幹線の札幌延伸区間で使うレールの溶接作業を報道公開した。10月から開始し、効率化や時間短縮のため、レールに大電流を流して発生した熱を活用する「フラッシュバット溶接」を採用。担当者は「技術者不足や高齢化の問題解決につながる」と期待した。基地内の溶接スペース