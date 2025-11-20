１１月２３日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル）でデビューするノーブルサヴェージ（牡２歳、美浦・森一誠厩舎、父リオンディーズ）は、初戦から注目の一頭だ。母アグレアーブルは芝の中距離で３勝を挙げており、叔父エクレアスパークルはダート路線でオープンまで出世した。１０月下旬から美浦で順調に乗り込まれて、１１月１９日の美浦・坂路での最終追い切りは５４秒３―１２秒６で一杯に追って格上の古馬相手に併