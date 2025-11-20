＜大相撲十一月場所＞◇十二日目◇20日◇福岡・福岡国際センター【映像】朝乃山の眉間にみるみる「驚きの変化」元大関の十両四枚目・朝乃山（高砂）にアクシデントが発生。十両八枚目・風賢央（押尾川）との一番を終えた後、苦痛に顔を歪め、みるみるうちに眉間に“驚きの変化”が生じた。朝乃山の様子にファンからは「大丈夫か」「泣きそうやん」など驚きと心配の声が相次いだ。立ち合い胸で当たった朝乃山。風賢央が突いてか