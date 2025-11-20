テレ東では、12月28日(日)夜10時10分から、「WBS(ワールドビジネスサテライト)」の３時間生放送の年末特番を放送します。2024年の年末に放送した第1弾に続き、2年目となる今年の年末特番のテーマは「2025話題の”あの”ニュース深掘ります！SP（仮）」。WBSならではの視点、かつ誰にも分かりやすい切り口で2025年の経済ニュースや話題を振り返り、2026年のスタートに備える経済特番です。田中瞳