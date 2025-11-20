Ｊ１町田は２０日、東京・町田市内で、神戸との天皇杯決勝（２２日・国立）へ向けた調整を非公開で行った。大会２連覇を目指す神戸に、町田は初タイトルを狙う。今季、神戸とは１勝１敗と互角。横綱との対戦に黒田剛監督は「この決勝という舞台で競り勝つことで、我々の成長があり、次の世代に町田の名を刻まれていくことを証明できるタイミングになる。相手をリスペクトしつつ、胸を借りるつもりでチャレンジャー精神で当たって