大阪市港区の海遊館では、１２月１日から２５日（木）まで、ジンベエザメなどが暮らす「太平洋」水槽と、カマイルカが暮らす「タスマン海」水槽の２か所で、サンタクロースの衣装をまとった「サンタダイバー」が登場することを２０日、発表した。「サンタダイバー」は、海遊館の冬の恒例イベント。１９９３年に初めて開催して以来、今年で３３年目となる。水槽内から手を振って記念撮影に応じるなど、クリスマスシーズンならで